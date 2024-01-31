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Цена бензина Аи-92 на бирже впервые с ноября поднялась выше 50 тыс. рублей за тонну

Цена бензина Аи-92 впервые с 15 ноября превысила 50 тыс. рублей за тонну

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Мария Девахина/РИА Новости

Оптовые цены на бензин марки Аи-92 поднялись выше 50 тыс. рублей за тонну впервые с 15 ноября. Об этом свидетельствуют данные торгов на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбмТСБ).

Цена закрытия в среду составила 50 833 рубля за тонну (+1,79%). В то же время биржевая стоимость Аи-95 выросла на 2,21%, до 54 005 рублей за тонну.

Стоимость летнего дизеля достигла 53 592 рубля за тонну (+1,52%). Между тем межсезонный дизель, напротив, подешевел до 53 784 рубля за тонну, опустившись на 0,51% к цене закрытия предыдущего дня. Цена зимнего дизеля упала на 1,32%, до 55 879 рублей за тонну.

Цена мазута в среду увеличилась на 3,36%, до 21 086 рублей. В то же время цена на сжиженные углеводородные газы (СУГ) опустилась до 19 764 рубля за тонну, потеряв 4,91%.

Ранее сообщалось, что Россия вошла в топ-15 европейских стран по доступности бензина.

До этого россиянам разрешили покупать бензин в рассрочку.

Ранее стало известно о планах Роскачества провести исследование топлива на российских АЗС.

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