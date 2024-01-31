Девелоперы рассказали про участие в субсидировании льготной ипотеки Сбера

За счет участия в программе субсидирования ипотеки от Сбербанка российские девелоперы могут предлагать своим клиентам низкие ставки на новостройки, заявил президент компании «Страна Девелопмент» Александр Гайдуков. Глава компании отметил, что Сбер первым на рынке предпринял меры, чтобы сохранить доступность ипотечных госпрограмм для большей части населения.

Александр Гайдуков подчеркнул, что на фоне ужесточения в 2023 году со стороны Банка России правил выдачи льготной ипотеки на готовое и строящееся жилье, большинство застройщиков на российском рынке приняли решение об участии в субсидировании льготной ипотеки, заключив соглашения со Сбербанком.

«Мы рады уже много лет быть надежным партнером Сбера и сегодня за счет участия в программе субсидирования предлагать нашим клиентам низкие ставки на новостройки», — сказал Александр Гайдуков.

Коммерческий директор MR Group Леонид Савков уточнил, что мера по сохранению доступности ипотечных кредитов для клиентов была разработана Сбером совместно с застройщиками.

В компании Setl Group сообщили, что в настоящее время ведут переговоры с банками и находятся в поиске решения, которое удовлетворит и клиентов, и финансовых партнеров.

«Как ответственный застройщик, мы ищем способы избежать повышения стоимости недвижимости в интересах наших клиентов, при этом ориентируемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество с ключевыми финансовыми партнерами и находимся в конструктивном диалоге с ними», — отметили в пресс-службе застройщика.

По словам генерального директора «УГМК-Застройщик» Евгения Мордовина, условия кредитования по стандартным программам сегодня для многих россиян запредельные.

«Заключенное соглашение со Сбербанком позволит сохранить льготные ставки по ипотеке для будущих резидентов. Ранее государство компенсировало разницу между размером процента по ипотечным программам и ключевой ставкой. Сейчас эти обязательства мы берем на себя. Для того, чтобы жилье было не только максимально комфортным, но и доступным», — пояснил он.

Напомним, в конце декабря 2023 года постановлением правительства были внесены изменения в условия программы льготной ипотеки с процентной ставкой до 8%.

Согласно документу взнос по программе льготной ипотеки на жилье в новостройках под 8% годовых был повышен с 20% до 30%, максимальная сумма кредита для всех регионов стала единой — 6 млн. рублей. Кроме того, была снижена на 0,5 процентного пункта предельная величина субсидий, получаемых банками в рамках ряда льготных программ. Также появилось ограничение по выдаче только одного льготного ипотечного кредита.

В тот момент в Сбере было принято решение продолжать выдачу льготной ипотеки только с применением субсидирования от застройщиков-партнеров банка.