Суд вынес приговор экс-президенту Внешпромбанка Маркус за хищение 156 млрд рублей

Хамовнический суд Москвы приговорил к 13 годам колонии экс-президента разорившегося в 2016 году Внешпромбанка (ВПБ) Ларису Маркус за хищение 156 млрд рублей. Об этом сообщило РИА Новости.

По данным следствия, собственник банка Георгий Беджамов и его сестра Маркус в 2009 году создали преступную группу. На счета участников этой группы Маркус выдавала невозвратные кредиты.

Сам Беджамов сейчас скрывается в Британии, в отношении него дело рассматривают заочно. Во второй половине октября 2022 года Высокий суд Лондона признал банкротом на территории Соединенного Королевства Беджамова, отказав в удовлетворении апелляционной жалобы.

До этого Арбитражный суд Московского округа признал ответственность троих бывших руководителей Внешпромбанка, включая его экс-президента Ларису Маркус, в скоплении долгов банка, которые сейчас превышают 215 млрд рублей.

В июне 2021 года первый заместитель главы Агентства по страхованию вкладов (АСВ) Андрей Мельников рассказал, что они подсчитали размер имущества Беджамова и Маркус. Найденные на тот момент активы оценили в $100 млн.

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