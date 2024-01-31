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Песков прокомментировал улучшение прогноза МВФ по росту экономики России

Песков назвал «небезынтересным» повышение МВФ прогноза роста экономики России

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Кристина Кормилицына/РИА Новости

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал «небезынтересным» повышение Международным валютным фондом (МВФ) прогноза роста экономики России на 1,5%. Заявление прозвучало в ходе брифинга.

«Вы видите, что очень большой идет спред (разница между лучшим и худшим прогнозом. — «Газета.Ru») в прогнозах и у наших ведомств, и у экономразвития, и у Центробанка, и у международных финансовых структур, что говорит о том, что... скажем так, потенциал прогнозирования, он относительно сужен, наверное», — заявил Песков.

До этого МВФ улучшил оценку роста российской экономики в 2024 году с 1% до 2,6%. МВФ оценивает рост российской экономики в 2023 году в 3%. Минэкономразвития предварительно оценивает этот показатель в 3,5%, а после досчетов прогноз может быть повышен примерно до 4%. Окончательную оценку роста ВВП РФ в прошлом году опубликует Росстат в середине февраля.

Ранее Минэкономразвития отреагировало на повышение МВФ прогноза роста ВВП России.

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