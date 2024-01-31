Новак назвал мировые цены на нефть адекватными

Текущие цены на нефть соответствуют ситуации на мировом рынке, заявил вице-премьер РФ Александр Новак. Его слова приводит ТАСС.

«Цена, которая сейчас на рынке [нефти], она адекватно отражает текущую ситуацию», — ответил чиновник на вопрос о том, как бы он охарактеризовал нынешнюю ситуацию с ценами на энергоноситель.

В 2024 году стоимость сырья во многом будет зависеть от темпов роста мировой экономики, подчеркнул Новак. По словам вице-премьера, спрос на нефть в этом году может увеличиться на 2 млн баррелей в сутки.

Нефтяные котировки в среду потеряли более 1%. Цена мартовского фьючерса на нефть эталонной марки Brent торгуется в диапазоне $81,8-82,89 за баррель, WTI — $69,09-81,2 за баррель. Об этом свидетельствуют данные ICE Futures.

Пока локальное снижение выглядит как коррекция, отметил руководитель отдела акций УК «Первая» Антон Кравченко. Поводом для снижения цен мог послужить прогноз от МВФ, который закладывает снижение стоимости нефти в мире на 2,3% в 2024 году и на 4,8% в 2025 году, допустил аналитик. Также давление на рынок продолжает оказывать негативный новостной фон в экономике Китая, заключил эксперт.

В понедельник, 29 января, цена нефти Brent на ICE превысила $84 за баррель впервые с 30 ноября после атаки на базу США на Ближнем Востоке.

Ранее стало известно, при каком сценарии мировые цены на нефть упадут до $50 за баррель.