Эксперт назвал возможную дату снижения ставки ЦБ

Замедление роста потребительских цен в России в ноябре-декабре 2023 года до 1,11% и 0,73% месяц к месяцу соответственно создало предпосылки для завершения цикла повышения ключевой ставки ЦБ РФ. Об этом говорится в комментарии руководителя Центра макроэкономического анализа Россельхозбанка Максима Петроневича, копия есть в распоряжении «Газеты.Ru».

По его словам, инфляция в январе 2024 года может замедлиться до 0,55-0,65% месяц к месяцу — самого низкого уровня за последние три года. Это происходит в основном за счет снижения базовой инфляции, без учета сезонных и регулируемых цен.

«В результате рост потребительских цен может выйти на траекторию, соответствующую целевому уровню Банка России в 4%. Однако риски роста цен из-за курса рубля сохраняются, и удержание инфляции на целевом уровне пока не гарантировано», — отметил Петроневич.

По его мнению, на ближайшем заседании 16 февраля регулятор скорее всего оставит ключевую ставку без изменений на уровне 16% годовых. Но замедление инфляции делает возможным более раннее снижение ставки, чем в конце 2024 года, которое ожидалось ранее.

До этого стало известно, что в ЦБ поменяли подход к обсуждению ключевой ставки.

Ранее в ЦБ назвали возможные сроки снижения ключевой ставки.