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Цены на продукты в России могут подорожать из-за поддержки отечественных производителей

ФАС спрогнозировала подорожание продуктов из-за закона о «российской полке»

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Александр Кряжев/РИА Новости

Стоимость продуктов в России может еще больше вырасти после введения закона о «российской полке», предупредили в Федеральной антимонопольной службе (ФАС). Об этом пишут «Известия».

В ФАС раскритиковали предложение депутата «Единой России» Татьяны Буцкой ввести обязательный минимум отечественной продукции в магазинах. Идею сочли триггером роста цен на товары и возврата России к плановой экономике.

Торговля просто не сможет выполнить подобные нормы, подчеркнули в ведомстве. Кроме того, такая мера не повысит конкурентоспособность российских товаров, уверены в ФАС.

Сейчас правительство готовит официальный отзыв на законопроект о «российской полке».

До этого «Газета.Ru» узнала, сколько российские студенты тратят на продукты. Оказалось, что на еду у учащихся вузов уходит почти 50% месячного бюджета.

Ранее в России исключили дефицит продовольствия из-за ситуации в Красном море.

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