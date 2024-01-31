Индекс Мосбиржи впервые с 15 января поднялся выше 3200 пунктов

Индекс Мосбиржи утром в среду поднялся выше 3200 пунктов, свидетельствуют данные торгов. Индикатор превысил этот уровень впервые с 15 января.

По состоянию на 10:45 по московскому времени индекс Мосбиржи торговался на отметке 3202,17 пункта (+0,19%). Лидеры роста в индексе: обычные и привилегированные акции «Мечела» — +1,85% и +2,68% соответственно, «Россети» (+1,43%), «Лукойл» (+0,79%) и гдр X5 Group (+1,06%).

В то же время индекс РТС находился на уровне 1123,79 пункта (+0,11%).

Рост рынка подталкивает слабеющий рубль, а также позитивная динамика на глобальных рынках и, как следствие, рост аппетита к риску, считает руководитель отдела акций УК «Первая» Антон Кравченко.

До этого в СПБ Бирже опровергли информацию о прекращении торгов российскими бумагами. В понедельник, 29 января, появилась информация, что с 30 января 2024 все торговые операции на площадке будут недоступны, а текущие остатки по бумагам российских эмитентов переведут в контур Мосбиржи.

Ранее стали известны подробности заявления о банкротстве СПБ Биржи.