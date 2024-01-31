Переводы из России в соседние страны упали после рекордного роста

Объем денежных переводов из Российской Федерации в Казахстан, Грузию, Армению и Киргизию снизился по итогам 2023 года. Об этом свидетельствуют данные центральных банков этих стран, передает РБК.

Средства в основном поступали через системы «Золотая корона», «Юнистрим» и Contact.

Всего по итогам 2023 года из России в указанные страны было отправлено $7,7 млрд, что на 12% меньше по сравнению с 2022 годом. Сокращение объемов денежных переводов впервые было зафиксировано во втором квартале 2023 года.

Из России в Казахстан в минувшем году было переведено $237,6 млн, в Грузию — $1,5 млрд, в Киргизию — почти $2,3 млрд, в Армению — $3,6 млрд.

При этом по итогам 2022 года объем денежных переводов из России в Казахстан по сравнению с 2021 годом увеличился в 6,8 раза, в Грузию — в пять раз, в Армению — в четыре раза, в Киргизию — на 6%.

Накануне сообщалось, что Турция и Россия работают над альтернативными вариантами решения проблемы денежных переводов, в том числе для туристов.

Ранее сообщалось, что китайские банки начали усиленно проверять платежи из РФ.