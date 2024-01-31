Размер текста
А
А
А

ЕС намерен продлить до 2025 года свободный ввоз товаров с Украины

Евросоюз еще на один год намерен продлить свободный ввоз товаров с Украины

close
100%
Global Look Press

Европейский союз намерен еще на один год продлить беспошлинный ввоз товаров с Украины, приняв при этом меры по защите европейских аграриев. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам официального представителя Европейской комиссии Эрика Мамера, предложение о продлении свободного ввоза будет представлено после того, как оно будет одобрено на коллегии европейских комиссаров. В него должен войти ряд мер по охране европейских аграриев от дешевой сельскохозяйственной продукции.

Ранее сообщалось, что президент Франции Эммануэль Макрон на встрече с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен 1 февраля обсудит меры ЕС в сфере импорта сельскохозяйственной продукции с Украины.

До этого Жан-Люк Демарти, бывший руководитель Единой сельскохозяйственной политики ЕС, заявил, что решение Брюсселя открыть двери для импорта сельскохозяйственной продукции с Украины оказалось «огромной ошибкой» и должно быть отменено в срочном порядке.

Ранее в ЕС назвали дату принятия Украины.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами