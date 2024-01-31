ЕС намерен продлить до 2025 года свободный ввоз товаров с Украины

Европейский союз намерен еще на один год продлить беспошлинный ввоз товаров с Украины, приняв при этом меры по защите европейских аграриев. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам официального представителя Европейской комиссии Эрика Мамера, предложение о продлении свободного ввоза будет представлено после того, как оно будет одобрено на коллегии европейских комиссаров. В него должен войти ряд мер по охране европейских аграриев от дешевой сельскохозяйственной продукции.

Ранее сообщалось, что президент Франции Эммануэль Макрон на встрече с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен 1 февраля обсудит меры ЕС в сфере импорта сельскохозяйственной продукции с Украины.

До этого Жан-Люк Демарти, бывший руководитель Единой сельскохозяйственной политики ЕС, заявил, что решение Брюсселя открыть двери для импорта сельскохозяйственной продукции с Украины оказалось «огромной ошибкой» и должно быть отменено в срочном порядке.

Ранее в ЕС назвали дату принятия Украины.