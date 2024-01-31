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Выдачи по сельской ипотеке выросли благодаря удвоенному лимиту

«Этажи»: доля сельской ипотеки в льготных программах выросла до 9,7%

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Александр Кожохин/РИА «Новости»

На фоне снижения доступности обычных ипотечных кредитов доля спроса на сельскую ипотеку выросла с 6,2% в январе 2023 года до 9,7% в январе 2024 года. Об этом «Газете.Ru» рассказали в компании «Этажи», объяснив рост возможностью оформления кредита на двух членов семьи с удвоенным лимитом.

Средний размер кредита по программе сельской ипотеки под 3% годовых за последние 12 месяцев вырос в 1,7 раза — с 2,8 млн рублей в январе 2023 года до 4,8 млн рублей в январе 2024 года, подсчитали в компании.

По словам заместителя руководителя ипотечного департамента федеральной компании «Этажи» Татьяны Решетниковой, максимальное значение средней суммы кредита по сельской ипотеке — 5,6 млн рублей — фиксировалось в сентябре прошлого года. Увеличение лимита расширило выбор объектов, доступных по программе. В регионах появляются коттеджные поселки, построенные с учетом требований сельской ипотеки, отметила Решетникова.

«Сельская ипотека стимулирует появление домов эконом-сегмента, которые пользуются большой популярностью. В регионах есть примеры, когда стоимость квадратного метра в подобных домах в 2,5-3 раза ниже, чем в городских квартирах», — подытожила эксперт.

В компании прогнозируют сохранение стабильного интереса к этой программе в 2024 году.

До этого эксперты рассказали, как изменился сезонный спрос на частные дома.

Ранее риелтор сообщила о новом жилищном тренде в Подмосковье.

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