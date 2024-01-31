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Россияне стали чаще покупать кондиционеры зимой

Продажи кондиционеров в декабре-январе выросли на 35% год к году

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Продажи кондиционеров в России в декабре 2023 — январе 2024 года увеличились на 35% в денежном выражении по сравнению с аналогичным периодом годом ранее. Об этом свидетельствуют подсчеты аналитического ресурса «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД», копия есть в распоряжении редакции «Газеты.Ru».

По информации экспертов, россияне активно приобретали кондиционеры на фоне новогодних морозов и скидочных акций.

«Многие россияне решили приобрести сплит-системы, чтобы не испытывать дискомфорта от жары летом и избежать осеннего ажиотажа и повышения цен. Кроме того, такие кондиционеры могут заменить обогревательные приборы зимой», — отметили в компании.

Число покупок кондиционеров выросло на 29% по сравнению с показателем прошлого года. При этом средняя цена техники выросла на 7% и составила 23 370 рублей.

Наибольшим спросом, по данным «Чек Индекса», пользовались настенные сплит-системы с инвертором, рассчитанные на одну-две комнаты. Такие модели позволяют быстро охлаждать или обогревать помещение, говорят эксперты.

До этого стало известно, какую технику стали чаще покупать россияне.

Ранее россияне стали чаще заказывать товары из-за границы.

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