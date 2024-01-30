В Сбере сообщили о высоком интересе соискателей к работе в банке в 2023 году

В 2023 году на 9,5 тыс. открытых вакансий Сбера откликнулось более 3,5 млн соискателей. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Как подчеркнули в Сбере, статистика подтверждает высокий интерес соискателей к работе в банке.

«Если взять за основу «конкурсный подход», то в прошлом году на одно место претендовало около 400 человек. Больше всего карьерных возможностей Сбер предложил сотрудникам первой линии, ИТ-специалистам и участникам agile-команд», — говорится в сообщении.

При это в банке объяснили, что необходимость расширить команду появилась из-за открытия региональных офисов и ИТ-хабов в России и за рубежом, а также роста ряда направлений бизнеса, например, разработки умных устройств и AI-технологий.

Кроме того, в 2023 году Сбер объявил о создании крупного IT-хаба в Индии, команда которого будет заниматься в Бангалоре разработкой и внедрением новых цифровых продуктов.

Старший вице-президент, руководитель блока «Люди и культура» Сбербанка Наталья Дудина отметила, что в прошлом году около 12 тысяч новых сотрудников присоединились к команде Сбера по совету друзей, которые уже работают в банке.

«Есть семьи, история которых связана со Сбером на протяжении нескольких поколений. Мы бережно относимся друг к другу и помогаем каждому раскрыть свой потенциал», — добавила она.

При этом Дудина подчеркнула, что Сбер неоднократно был признан лучшим работодателем страны.

«В этом году мы решили не участвовать в рейтинге HeadHunter, чтобы как можно больше замечательных российских компаний могли громко заявить о себе. Искренне желаем успеха всем участникам и будем рады продолжать делиться лучшими практиками», — сказала она.