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На выставке «Россия» специалисты представят отечественный программный комплекс «РН-Аква»

«Роснефть» презентует на ВДНХ программный комплекс для нефтяной гидрогеологии

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Пресс-служба «Роснефти»

На Международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ в павильоне «Роснефти» 31 января презентуют программный комплекс «РН-Аква». Об этом сообщается на сайте к «Роснефти».

Как уточнили в компании, функционал комплекса не имеет аналогов в России. Он предназначен для проектных работ, связанных с нефтяной гидрогеологией. Отмечается, что с помощью «РН-Аква» можно создавать трехмерные цифровые гидрогеологические модели водоносных пластов. Таким образом достоверность расчетов извлекаемых запасов нефти существенно увеличится.

Также отмечается, что в павильоне компании в рамках программы Дней науки пройдут лекции об основных геологических процессах, которые происходили на Земле за все время ее существования. Кроме того, ученые на примерах различных горных систем геологи «Роснефти» покажут, как развивалась планета.

При этом гостям расскажут о появлении кислорода на Земле, движении ледников, произошедших за последние 2 млрд лет, а также о том, на сколько лет человечеству хватит запасов нефти.

Помимо этого, сотрудники «Роснефти» проведут презентацию специализированной лаборатории на базе корпоративного научного института в Волгограде. Отмечается, что работа лаборатории направлена на создание и обучение компьютерных моделей, предназначенных для оценки вероятности развития дефектов в заводском оборудовании. Тема еще одной познавательной лекции — литий — этот ценный элемент содержится в попутно-добываемых вместе с нефтью водах.

Напомним, в павильоне «Роснефти» ежедневно демонстрируются различные видеоролики и документальные научные фильмы, проводятся тематические викторины с памятными призами, а также игры – в том числе соревнования с нейросетью.

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