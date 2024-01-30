Альфа-Банк получил 118 млрд рублей чистой прибыли в 2023 году

Чистая прибыль Альфа-Банка составила 118 млрд рублей. Об этом свидетельствуют предварительные финансовые результаты по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) за 12 месяцев прошлого года.

В банке уточнили, что активы Альфа-Банка за 12 месяцев 2023 года выросли на 45%. При этом чистые процентные доходы увеличились на 67% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Это произошло за счет развития кредитования во всех направлениях бизнеса. Кроме того, объем корпоративных кредитов вырос на 51%, в том числе благодаря развитию кредитования МСБ.

«Портфель розничных кредитов поднялся на 40%. Депозитный портфель банка увеличился на 46% с начала года за счет роста как объема средств физических лиц на 53%, так и юридических лиц на 40%», — говорится в сообщении банка.

Как рассказал главный управляющий директор Альфа-Банка Владимир Верхошинский, в 2023 году банк показал значительный рост не только в чистой прибыли, но и в клиентской базе. Так, в 2023 году впервые число розничных клиентов превысило 30 млн, а годовой рост составил более 4,6 млн человек. Отмечается, что число клиентов малого и среднего бизнеса увеличилось почти на четверть и достигло 1,6 млн.

«Как и обещали, мы провели активную экспансию Phygital-отделений в регионы, в том числе, в небольшие города. Сейчас по всей стране уже 700 наших новейших отделений, и еще несколько сотен откроется в новом году. В Phygital-офисах клиенты получают и теплое человеческое общение, и качественные цифровые сервисы. Наши цифровые решения продолжают занимать первые строки рейтингов Markswebb с еще большим отрывом от конкурентов», — сказал он.

По его словам, такой рост и развитие стали возможны прежде всего благодаря слаженной работе всей команды.

«В 2023 году Альфа-Банк стал лидером всех главных рейтингов среди лучших работодателей России. Мы продолжаем активно инвестировать в технологии, в сервис и в людей», — заключил Верхошинский