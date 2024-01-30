В Сбере назвали главные тренды 2023 года в сфере брокерского обслуживания

За 2023 год клиенты Сбера нарастили свои активы на брокерских счетах почти на треть, довели долю акций до половины портфеля и увеличили вложения в биржевые паевые инвестиционные фонды (БПИФы) в 5 раз. Такие результаты представили аналитики Сбера, изучившие предпочтения среднестатистического инвестора — клиента брокерского бизнеса в прошлом году.

В финансовой организации пришли к выводу, что интерес россиян к фондовому рынку вырос. Клиенты банка увеличили свои вложения почти на треть: объем активов на брокерских счетах в Сбере за год вырос с 1,15 до 1,64 трлн рублей.

В Сбере считают, что на российском фондовом рынке 2023 год прошел под знаком акций, которые быстро восстанавливались после резкого снижения в 2022 году. Инвесторы воспользовались этим трендом и нарастили долю акций в своих портфелях.

Отмечается, что на конец 2023 года доля акций в портфелях клиентов Сбера составила 48,5% (годом ранее — 39,6%). Объем средств, которые клиенты вложили в акции, за год увеличился почти вдвое и достиг 800 млрд рублей.

При этом в Сбере утверждают, что в долг клиенты компании давали не так охотно — долговые бумаги в 2023 году выросли меньше, в них вложили 590 млрд рублей. Доля облигаций в портфелях клиентов Сбера на конец 2023 года составляла 36%.

Еще одним существенным трендом стал рост интереса к биржевым паевым инвестиционным фондам. Стоимость вложенных в них средств за прошлый год выросла в 5 раз: с 12 до 60 млрд рублей. Наибольшей популярностью на фоне увеличения ключевой ставки пользовались фонды денежного рынка.

В Сбере уточнили, что такие фонды связаны с минимальным риском, при этом их доходность близка к уровню ключевой ставки. Выйти из них можно в любой момент без потери накопленного дохода.

По словам директора Управления электронных рынков Сбербанка Аишы Кубезовой, изменения в составе инвестиционных портфелей клиентов компании объясняются хорошей динамикой акций.

Она отметила, что рекордные дивиденды Сбера и других крупных компаний запустили активное восстановление российского рынка акций.

Дополнительную поддержку, считает Кубезова, оказали высокие цены на нефть и восстановившаяся прибыль банков. Российские розничные инвесторы нарастили свои вложения на фондовом рынке и стали одним из главных драйверов его роста.

«На нашем рынке сохраняются хорошие перспективы — многие российские компании остаются недооцененными, а предстоящие дивидендные выплаты могут способствовать росту стоимости активов», — заявила топ-менеджер Сбера.