Во «Вкусно — и точка» появятся новые игрушки

Сеть ресторанов быстрого питания «Вкусно — и точка» запускает новую коллекцию игрушек — персонажей мультфильма «Маша и Медведь». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании.

«Сеть предприятий «Вкусно — и точка» объявляет о запуске новых игрушек в «Кидз Комбо», которые станут приятным сюрпризом для самых маленьких гостей. Героями коллекции станут полюбившиеся зрителям персонажи анимационного сериала «Маша и Медведь», — говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что игрушки станут доступны с 6 февраля во всех ресторанах сети, а также при доставке и заказах через приложение. В новую коллекцию войдут десять игрушек, при этом каждая из них будет обладать уникальной особенностью. Например, у Маши в руках при нажатии на механизм надувается мороженое, у Медведя — открывается бочонок с медом, а у Волка с Ежиком выскакивают из орбит глазки.

В дополнение к игрушкам «Вкусно — и точка» представит онлайн-игру по мотивам мультсериала.

До этого в российских ресторанах сети «Вкусно — и точка» заявили, что не планируют менять рецептуру приготовления гамбургеров вслед за McDonald's.

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