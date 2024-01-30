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Во «Вкусно — и точка» появятся новые игрушки

«Вкусно — и точка» запускает новую коллекцию игрушек из «Маши и Медведя»

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Пресс-службы «Вкусно - и точка»

Сеть ресторанов быстрого питания «Вкусно — и точка» запускает новую коллекцию игрушек — персонажей мультфильма «Маша и Медведь». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании.

«Сеть предприятий «Вкусно — и точка» объявляет о запуске новых игрушек в «Кидз Комбо», которые станут приятным сюрпризом для самых маленьких гостей. Героями коллекции станут полюбившиеся зрителям персонажи анимационного сериала «Маша и Медведь», — говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что игрушки станут доступны с 6 февраля во всех ресторанах сети, а также при доставке и заказах через приложение. В новую коллекцию войдут десять игрушек, при этом каждая из них будет обладать уникальной особенностью. Например, у Маши в руках при нажатии на механизм надувается мороженое, у Медведя — открывается бочонок с медом, а у Волка с Ежиком выскакивают из орбит глазки.

В дополнение к игрушкам «Вкусно — и точка» представит онлайн-игру по мотивам мультсериала.

До этого в российских ресторанах сети «Вкусно — и точка» заявили, что не планируют менять рецептуру приготовления гамбургеров вслед за McDonald's.

Ранее стало известно, ждут ли россияне возвращения западных брендов.

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