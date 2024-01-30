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Выручка легальных букмекеров в РФ увеличилась на треть

ЕРАИ: оборот российских букмекеров в 2023 году превысил 1 трлн рублей

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Объем принятых российскими легальными букмекерами ставок в 2023 году составил 1,224 трлн рублей, сообщили в Едином регуляторе азартных игр (ЕРАИ). Об этом сообщает РБК.

Это на 39% больше, чем годом ранее, когда показатель находился на уровне 879,2 млрд рублей. По данным ЕРАИ, 1,158 трлн рублей пришлось на онлайн-сегмент, остальные 65,6 млрд — на ставки наличными в пунктах приема.

Участники рынка объясняют столь значительный рост инфляцией и процессами по обелению отрасли. Регулирование ставок повысило доверие клиентов к букмекерам, а сами компании перестали выводить средства за рубеж, отмечают эксперты опрошенные изданием.

Крупнейшим игроком по объему целевых отчислений на спорт остается «Фонбет». Второе место занимает Winline, третье — BetBoo, уточняет издание.

В ЕРАИ полагают, что в 2024 году отчисления букмекеров могут достичь 25-27 млрд рублей. Среди основных проблем отрасли назвали нелегальный сектор и зарегулированность рекламы, пишет издание со ссылкой на мнение представителей отрасли.

В конце ноября букмекерам предложили вернуть тотализатор.

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