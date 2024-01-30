Правительство РФ ввело квоты на ввоз семян из недружественных стран

Кабинет министров РФ установил квоты на импорт семян из государств, внесенных в список недружественных. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале российского правительства.

В заявлении уточняется, что ограничения имеют временный характер и будут действовать до конца 2024 года. При этом квоты коснутся семян кукурузы, сахарной свеклы, ячменя, подсолнечника, пшеницы и картофеля. Кроме того, в РФ будет ограничен ввоз семян соевых бобов и ржи.

«Семена из недружественных стран можно будет ввозить в рамках квот, установленных правительством. Их общий объем составит 33,1 тыс. тонн», — говорится в публикации.

Данный объем был рассчитан министерством сельского хозяйства страны. При составлении ограничений ведомство руководствовалось потребностями отечественных семеноводов с учетом баланса российского производства, импорта и поставок семян за границу.

24 января министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев заявил, что по итогам 2023 года выручка от экспорта продукции агропромышленного комплекса достигла рекордных значений. По его словам, данный показатель впервые превысил отметку в $45 млрд.

Ранее в РФ заработал беспошлинный ввоз куриного мяса.