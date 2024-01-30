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В РФ предложили запретить маркетплейсам чрезмерный рост

Сенатор Кутепов предложил ограничить долю маркетплейсов на рынке в 25% продаж

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Кирилл Каллиников/РИА Новости

Глава комитета по экономической политике в Совете федерации Андрей Кутепов предложил ограничить долю маркетплейсов на рынке продаж 25 процентами. Об этом пишет Forbes.

По словам Кутепова, ограничение доли маркетплейсов на рынке подразумевает, в частности, запрет на открытие пунктов выдачи сверх установленной меры. Также объем продаж на маркетплейсах не должен превышать 25% от всех онлайн-продаж за финансовый год.

Отмечается, что маркетплейс не сможет покупать или арендовать новые площади в населенном пункте, если он имеет более четверти от товарооборота в регионе. Сейчас маркетплейсы не ограничены в открытии новых пунктов выдачи, тем самым имея конкурентное преимущество по отношению к другим представителям розничной торговли.

До этого Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выявила, что Ozon и Wildberries занимают доминирующее положение на российском рынке маркетплейсов.

Ранее стало известно, что крупнейшие российские маркетплейсы создадут Ассоциацию цифровых платформ.

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