В СПБ Бирже опровергли информацию о прекращении торгов российскими бумагами

СПБ Биржа выступила с опровержением сообщения о прекращении с 30 января торгов российскими ценными бумагами. Об этом пресс-служба биржи сообщила РИА Новости.

Представители торговой площадки заявили, что сведения о прекращении торгов с 30 января не соответствуют действительности. Торги российскими ценными бумагами будут проходить согласно ранее установленному расписанию.

29 января распространились сообщения, что с 30 января 2024 все торговые операции на СПБ Бирже будут недоступны, а текущие остатки по бумагам российских эмитентов переведут в контур Мосбиржи.

Ранее СПБ Биржа опровергла информацию о своем банкротстве, назвав ее ложной.

29 ноября в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области поступило заявление о банкротстве ПАО «СПБ Биржа». Однако позже представители торговой площадки опровергли эту информацию.

Ранее стало известно, что крупнейшие российские маркетплейсы создадут Ассоциацию цифровых платформ.