Стало известно, какой стиль мебели в России оказался популярнее всего

Более двух третей россиян в 2023 году выбрали мебель в современных стилях — лофт, скандинавский, экоминимализм. Такую статистику «Газете.Ru» представили в мебельной компании Lazurit.

Согласно подсчетам аналитиков компании, доля продаж мебели в стиле лофт составила 33%, скандинавского — 29%, экоминимализма —13%.

В топ-10 самых продаваемых товаров не вошла мебель в стилях ретро, винтаж, барокко. По словам веб-аналитика компании. Елены Поздняковой, покупатели предпочитают универсальные модели, которые легко сочетаются друг с другом.

Аналогичная ситуация наблюдается и в других компаниях. У Первой мебельной фабрики 70% продаж пришлось на современный стиль По мнению экспертов Lazurit, в ближайшее время лидерами спроса останутся скандинавский стиль, лофт и минимализм. Потребители выбирают надежную и универсальную мебель, считают эксперты.

В это же время аналитики компании прогнозируют рост популярности прованса, ретро и кантри. Это связано с тем, что россияне чаще покупают загородные дома, для которых эти стили более подходят. При этом материалы ДСП и МДФ продолжат превалировать при изготовлении мебели, поскольку массив дерева продолжает применяться в создании элементов интерьера в основном в премиум сегменте.

До этого стало известно, что в 2024 году россияне в 2,5 раза чаще стали планировать купить дом, чем квартиру.

Ранее россиянам объяснили, как научиться финансовому планированию.