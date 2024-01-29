Глава ПСБ посетил Луганскую народную республику

Председатель ПСБ Петр Фрадков в рамках рабочего визита в Луганскую народную республику совместно с главой региона Леонидом Пасечником посетил городской детский парк имени Щорса в Луганске и возложил цветы к мемориалу «Погибшим детям Луганщины». Об этом сообщает пресс-служба банка.

В ПСБ уточнили, что также в Луганске прошла рабочая встреча, где стороны обсудили вопросы социально-экономического развития региона. Планируется, что банк и регион будут развивать сотрудничество по предоставлению финансовых и нефинансовых услуг и сервисов населению и бизнесу.

Как подчеркнул Фрадков, в 2023 году ПСБ активно развивался на территории ЛНР.

По его словам, банк поступательно масштабировал свое присутствие и повышал доступность финансовых услуг для жителей и бизнеса.

«За прошлый год мы вдвое увеличили офисную сеть, банкоматную расширили восьмикратно. Я благодарю руководство Луганской народной республики за плодотворное взаимодействие, уверен оно послужит дальнейшему социально-экономическому развитию региона», — сказал председатель банка.

В свою очередь, глава ЛНР рассказал, что с приходом ПСБ в регионе кардинально меняется ситуация с доступом жителей к полноценному банковскому сервису.

«Банк постоянно работает над расширением офисной сети, банкоматов, количеством и качеством предоставления финансовых услуг. Приятно осознавать, что, помимо основной деятельности, банк занимается и важными социальными проектами, уделяет большое внимание восстановлению мирной жизни в Донбассе», — сказал Пасечник.

Он добавил, что ярким примером является детский парк Щорса в Луганске, который в конце 2023 был восстановлен при финансовой поддержке ПСБ.

«Запрос от жителей на банковские услуги продолжает расти. Планы по развитию сектора на 2024 год — значительные. Хочу поблагодарить наших партнеров и заверить, что и впредь мы будем оказывать поддержку и уделять развитию нашего сотрудничества значительное внимание», — сказал Пасечник.