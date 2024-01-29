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Эксперты прогнозируют изменение цен на недвижимость

Life.ru: бюджетные квартиры могут подорожать, элитные подешеветь с 1 февраля

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Александр Кряжев/РИА Новости

С 1 февраля ожидаются разнонаправленные изменения цен на недвижимость. Экономсегмент в новостройках может подорожать на 10-15%, а премиум-жилье на вторичном рынке, наоборот, подешеветь на 5-10%. Об этом изданию Life.ru рассказали опрошенные эксперты.

По словам Валерия Кочеткова из «Инком-Недвижимости», спрос на новостройки снизился из-за ужесточения условий льготной ипотеки. К 2024 году падение может составить 35%. Застройщики вряд ли снизят цены, так как растут издержки.

Бюджетные квартиры в Москве и Подмосковье могут подорожать на 10-15%. Дорогие столичные «трешки» и «четверки» подешевеют на 5-7%.

На вторичке, по словам Наталии Борзенковой из «Инкома», 50% продавцов уже готовы идти на скидку до 10%. Но средняя цена не снизится, так как спрос сохранится на ликвидные объекты.

Петр Зверев полагает, что через полгода начнется снижение цен на вторичные квартиры, требующие ремонта. Но новостройки останутся дорогими, значит, и вторичка сильно не упадет.

На загородном рынке до лета резких перемен не будет, считает застройщик Максим Лазовский. Девелоперы надеются на продление льготных программ и пока не меняют цены после прошлогодней индексации.

До этого ФНС начала штрафовать россиян за арендные платежи на иностранные счета.

Ранее ипотека в РФ достигла исторического максимума по размеру и сроку.

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