Стоимость нефти марки Brent может вырасти за счет геополитических рисков

В связи с эскалацией напряженности на Ближнем Востоке цена на нефть марки Brent может вырасти до $90 и выше за баррель. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на опрос ряда экспертов.

По их мнению, для резкого роста котировок необходимо нанесение прямых ударов по нефтедобывающей инфраструктуре в регионе.

В частности, главный экономист Mizuho Вишну Варатан отметил, что на мировом рынке существует множество рисков для поставщиков нефти. Даже при ослаблении спроса цены могут вырасти из-за геополитических факторов.

Аналитик из Гонконга Нил Беверидж считает главным фактором риска возможное решение США и их союзников о более жестких мерах в отношении Ирана, откуда экспорт сырой нефти вырос до 1,5 млн баррелей в сутки. По его словам, любое ужесточение санкций против Тегерана приведет к повышению цен на нефть.

Президент американской Rapidan Energy Group Роберт Макнелли оценил недавнюю атаку беспилотника на базу ВС США в Иордании как эскалацию, способную поднять стоимость нефти на пару долларов за баррель.

«Для резкого роста цен Brent до $90 и выше нужны прямые удары по инфраструктуре транспортировки или добычи нефти на Ближнем Востоке»— считает Вандана Хари из аналитической компании Vanda Insights.

Bloomberg отмечает, что 29 января цена на нефть Brent поднялась на 1,5% после начала азиатских торгов, но затем опустилась до $84 за баррель.

Представитель южнокорейского НПЗ SK Innovation заявил агентству, что расходы на фрахт и страхование судов вырастут, если хуситы продолжат атаковать танкеры в Красном море. По его словам, компания в настоящее время не использует этот маршрут для транспортировки нефтепродуктов.

До этого Евросовет продлил санкции против России на полгода.

Ранее в Индии заявили об отсутствии угроз импорту нефти из Красного моря.