Евросовет продлил санкции против России на полгода

Европейский Совет (ЕС) продлил экономические санкции в отношении России еще на шесть месяцев, до 31 июля. Об этом сообщается на сайте ЕС.

В Совете отметили, что ограничения были впервые введены в 2014 году в ответ «на действия России, дестабилизирующие ситуацию на Украине». В 2022 году они были значительно расширены из-за начала российской военной операции.

В настоящее время санкции состоят из широкого спектра отраслевых мер, включая ограничения на торговлю, финансы, технологии и товары двойного назначения, промышленность, транспорт и предметы роскоши. Они также охватывают запрет на импорт или транспортировку морским транспортом сырой нефти и некоторых нефтепродуктов из России в ЕС, отключение от SWIFT нескольких российских банков и приостановку вещательной деятельности и лицензий нескольких поддерживаемых Москвой СМИ. Кроме того, были введены конкретные меры по усилению способности ЕС противодействовать обходу санкций, рассказали в ЕС.

Там добавили, что эти меры будут сохранены, «пока незаконные действия Российской Федерации продолжают нарушать запрет на применение силы, что является серьезным нарушением обязательств по международному праву».

До этого сообщалось, что в Евросоюзе передумали запрещать поставки российского алюминия.

Ранее сообщалось, что доходы бюджета РФ от нефти и газа упали на четверть из-за санкций.