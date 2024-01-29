Экономист рассказал о значимости поставок российских удобрений в ЕС

Импорт удобрений из России весьма значим для Евросоюза, но при необходимости страны ЕС могут найти другие источники поставок. Такое мнение в интервью «Известиям» выразил директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец.

По словам Зубца, общая доля России на мировом рынке удобрений составляет менее четверти, но для Европы поставки из РФ наиболее удобны с логистической и экономической точек зрения.

«Американские источники обслуживают Америку, и везти их сюда дорого. То есть использование российских удобрений в принципе служит для того, чтобы снижать цены на производимую продукцию», — пояснил экономист.

По его мнению, отказ от использования удобрений из России странами ЕС возможен, но это приведет к росту цен на производимую продукцию и, как следствие, продовольственной инфляции.

13 января в Норвегии заявили о зависимости Европы от российских удобрений.

18 января «Уралхим» подписал меморандум о поставках удобрений в Китай.

Ранее РФ ускорила поставки удобрений в страны АСЕАН, невзирая на санкции.