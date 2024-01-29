Назван самый популярный способ общения клиентов с банками

Россияне чаще всего ведут диалоги с сотрудниками банка по телефону. Об этом сообщает РИАМО со ссылкой на исследование, проеденное банком «Русский стандарт». Согласно статистике, которой располагает финансовая организация, за последние пять лет, доля телефонных звонков является самой большой среди способов дистанционного общения. При этом выяснилось, что этот показатель год от года снижается на фоне высокого интереса граждан к онлайн-диалогам в чатах.

По данным банка, в 2022 году доля телефонных звонков в общем числе обращений клиентов снизилась до 56% с 68% годом ранее. При этом в 2020 году этот показатель составлял 80%.

В то же время доля онлайн-диалогов растет с каждым годом. В 2023 году она составила 43%. В 2022 году доля была 31%, в 2021 году — 23%, а в 2020 году — 19%.

До этого банк «Русский стандарт» привел анализ транзакций клиентов в 2023 году, согласно которому, подавляющее большинство платежей по штрафам ГИБДД — 71% — пришлось на сумму 250 рублей. По сравнению с 2022 годом показатель снизился на 5,9%.

На втором месте были платежи на сумму 500 рублей, они заняли долю в 9%. На третьем — платежи в размере 550 рублей (4%).

Ранее сообщалось, что россияне стали чаще заказывать товары из-за границы.