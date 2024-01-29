Эксперты зафиксировали обвал предложения квартир на вторичном рынке

За год количество выставленных на продажу готовых квартир в России сократилось на 37% и достигло минимума за последние пять лет. Об этом свидетельствуют данные исследования федеральной компании «Этажи», копия есть в распоряжении редакции «Газеты.Ru»

По словам исполнительного директора компании Юлии Бочарниковой, многие россияне в последние годы улучшили свои жилищные условия благодаря доступным ипотечным кредитам. В 2023 году интерес к покупке жилья был особенно высок в связи с отменой льготных ставок на первичном рынке и последующим резким подорожанием кредитов.

За прошлый год предложение на вторичном рынке снижалось каждый месяц, за исключением октября, когда оно выросло на 0,3%. Самое значительное падение наблюдалось в августе и декабре — на 6,1% и 7% соответственно.

По прогнозу экспертов «Этажей», в первом квартале 2024 года снижение предложения квартир продолжится и составит 6%.

«На фоне снимающегося спроса и при условии сохранения высоких ипотечных ставок по стандартным программам, во втором квартале количество выставленных на продажу квартир может вырасти на 12%», — подытожила Бочарникова.

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