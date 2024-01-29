В России оценили активность мошенников в 2023 году

Крупнейшие российские банки представили разнонаправленную статистику об активности мошенников в отношении своих клиентов в 2023 году. Об этом сообщает РБК.

ВТБ и Газпромбанк отмечают снижение числа атак злоумышленников. По словам старшего вице-президента ВТБ Никиты Чугунова, их количество впервые за четыре года уменьшилось на 16% и составило 6,5 млн. При этом доля успешных атак выросла, а средняя сумма хищений увеличилась, констатирует представитель Газпромбанка Алексей Плешков.

В Тинькофф Банке, напротив, фиксируют рост активности мошенников на 17% по отношению к количеству клиентов. По словам руководителя центра экосистемой безопасности банка Олега Замиралова, на показатели повлияли низкая база 2022 года, развитие социальной инженерии и появление новых схем.

В Почта Банке отметили повышение количества сообщений клиентов о неудачных попытках мошенничества. Представитель банка связывает это с просветительской работой по кибербезопасности.

В Минцифры констатируют снижение поступающей информации о мошеннических звонках, за исключением марта. По данным ЦБ, в третьем квартале 2023 года на 49,6% уменьшилось число заблокированных по инициативе регулятора «телефонов-мошенников».

Вместе с тем в «Лаборатории Касперского» не наблюдают спада активности злоумышленников. По словам эксперта Сергея Голованова, выросло количество фишинговых ссылок более чем в 5 раз, сохраняется высокий уровень телефонного мошенничества.

Эксперт компании F.A.C.C.T Дмитрий Дудков объясняет разнонаправленную динамику волнообразным характером активности мошенников. Голованов отмечает, что их схемы становятся более целевыми и многоступенчатыми. Несмотря на это, интерес злоумышленников к атакам на клиентов банков не ослабевает.

До этого россиянам напомнили о правилах безопасного шопинга в киберпонедельник.

Ранее в ФНС предупредили о новой схеме мошенничества.