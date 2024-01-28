В МИД РФ оценили объемы поставок куриных яиц из Белоруссии в Россию

Объем поставок куриных яиц из Белоруссии в Россию убедительно растет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу второго департамента стран СНГ МИД России Алексея Полищука.

«Показатели в этой области солидные... По пищевым яйцам цифры еще более убедительные — 94,1% объемов импорта в нашу страну», — заявил Полищук.

До этого Россельхознадзор сообщал, что всего с начала января текущего года в Россию ввезли 60,7 миллиона яиц, в первую очередь из Турции, Азербайджана и Белоруссии.

Статс-секретарь, замминистра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов заявил, что импортные яйца уже поступают на российский рынок. По словам чиновника, цены на яйца уже начинают снижаться, но на них в основном влияет отечественный производитель, так как в сравнении с объемами потребления объемы импорта небольшие. Он добавил, что 46 миллиардов яиц в год сейчас потребляется в РФ, а объем импорта исчисляется миллионами.

Ранее Лукашенко посетил магазин птицефабрики в Белоруссии и поручил поделиться яйцами с РФ.