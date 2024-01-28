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Юрист назвал категорию россиян, которым могут повысить пенсию

Юрист Соловьев: самозанятым могут повысить пенсию

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Александр Кряжев/РИА «Новости»

Заслуженный юрист России Иван Соловьев рассказал, что самозанятых россиян могут прировнять к неработающим пенсионерам, и их пенсии тоже могут индексировать. Об этом сообщает агентство «Прайм».

«Наряду с привлекательностью низкой налоговой ставки, удобством подготовки и подачи упрощенной отчетности, граждане массово указывали на недоработки. Так, статус самозанятого не позволяет получать некоторые виды государственных социальных пособий, а пенсии самозанятых не индексируются, как и у работающих пенсионеров», — пояснил юрист.

Он добавил, что в настоящее время законопроект Минтруда проходит межведомственное согласование, после чего его направят в Госдуму. Принятие закона простимулирует рост количества самозанятых и дальнейшую легализацию сегмента индивидуального предпринимательства.

До этого доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский рассказывал, что основная индексация страховых пенсий неработающих пожилых россиян прошла с 1 января, но в феврале вырастут ежемесячные денежные выплаты (ЕДВ) для ряда категорий граждан.

Ранее Путин подписал закон о доставке пенсий только «Почтой России».

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