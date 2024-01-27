Новак отметил влияние ОПЕК+ на баланс мирового рынка нефти

Мировой рынок нефти сейчас сбалансирован и находится под контролем благодаря действиям ОПЕК+. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак на Дне энергетики в рамках форума-выставки «Россия», сообщает ТАСС.

«Рынок нефти сбалансирован благодаря действиям ОПЕК+, ситуация контролируемая», – сказал Новак.

В сообщении агентства говорится, что с весны 2023 года до конца 2024 года несколько стран ОПЕК+, в том числе и Россия, пошли на добровольное снижение объемов добычи нефти. Общий объем сокращения составляет 1,66 млн баррелей в сутки (б/с).

При этом ОПЕК прогнозирует рост мирового спроса на нефть в 2024 году на уровне 2,2 млн б/с, до 104,36 млн б/с. В 2025 году ожидается рост спроса на 1,8 млн б/с, до 106,21 млн б/с.

До этого агентство Blomberg сообщило, что поставки российской нефти по морю в январе увеличились, несмотря на планы Москвы сократить поставки в рамках сделки ОПЕК+.

Ранее сообщалось, что сделка ОПЕК+ по сокращению добычи нефти принесла России 30 трлн руб.