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В Минэкономразвития заявили о росте поставок нефтепродуктов в Мьянму

Решетников: Россия нарастила поставки нефтепродуктов и продовольствия в Мьянму

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Charlie Riedel/AP

Россия увеличила поставки нефтепродуктов и нарастила экспорт продовольствия в Мьянму. Об этом заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников на бизнес-форуме с предпринимателями двух стран, сообщает ТАСС.

«Ответили на запрос коллег и увеличили поставки нефтепродуктов. Расширили ассортимент экспорта продовольственных товаров», – сказал Решетников, добавив, что российские власти планируют в будущем поставлять IT– продукцию и другие товары в Мьянму.

По словам министра, Москва стала больше закупать текстиля, риса, фруктов и рома из Мьянмы.

«Для этого приглашаем коллег активнее презентовать свой товар на профильных выставках в России. Участвовать в международных экономических форумах», – отметил глава ведомства.

Накануне сообщалось, что Россия начнет экспорт оборудования мусорной отрасли в Мьянму.

Ранее банки Мьянмы начали подключатьсяя к российскому аналогу системы SWIFT.

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