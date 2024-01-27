Стало известно, когда в Мьянме заработают карты «Мир»

Министр инвестиций и внешнеэкономических связей Мьянмы Кан Зо завил, что с 20 февраля в Мьянме заработают карты платежной системы «Мир» для туристов и инвесторов. Слова министра, сказанные на российско-мьянманском бизнес-форуме на полях выставки-форума «Россия» на ВДНХ в Москве, передает ТАСС.

«Мы сейчас можем дать возможность [российским инвесторам] с 20 февраля этого года использовать удобные финансовые инструменты. Сейчас можно получить соответствующую карту, которая будет работать в нашей экономике. Можно будет воспользоваться картой «Мир», — сказал он.

Министр добавил, что с момента, как эта программа заработает для туристов и инвесторов, проводить платежи станет очень легко и удобно .

До этого первый зампред Банка России Ольга Скоробогатова заявила, что Многие страны готовы организовать прием карт российской платежной системы «Мир» для путешественников из России.

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