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В США сообщили о совещаниях в России по «подрыву роли доллара»

The Washington Post: в России проходили совещания по подрыву роли доллара

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Shutterstock

В 2022 и 2023 годах в Москве проходили совещания, на которых якобы обсуждались способы «подрыва доллара» как мировой резервной валюты. Об этом сообщает американское издание The Washington Post со ссылкой на данные европейской разведки.

В одном из материалов сказано, что целью является «демонтаж глобальной финансовой системы и власти, которую она дает США». По данным издания, задачей является «создание нового мирового порядка».

В другом материале говорится, что Китай и РФ расширяют сотрудничество в области искусственного интеллекта и кибернетических систем. По словам журналистов, Пекин и Москва собираются создать новую финансовую систему и евразийскую цифровую валюту, чтобы обойти «доминирование Запада».

При этом в Кремле заявили, что РФ работает над новой системой экономических связей, а не над подрывом доминирования США в мировой финансовой системе.

22 января Организация Объединенных Наций (ООН) открыла счет в одном из банков, не попавших под антироссийские санкции, для проведения рублевых транзакций.

11 января стало известно, что Китай готов к сотрудничеству с Россией ради усиления влияния БРИКС и поддерживает проведение саммита БРИКС в 2024 году под председательством Москвы.

Ранее советник президента США заявил о формировании нового миропорядка.

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