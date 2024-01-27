В кабмине РФ назвали примерные сроки ремонта оборудования на Нижегородском НПЗ

Российская компания «Лукойл» в настоящее время оценивает сроки и технические решения для восстановления поврежденного оборудования на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) в Нижнем Новгороде. Об этом сообщил вице-премьер РФ Александр Новак, передает ТАСС.

Он отметил, что ремонт оборудования займет как минимум 1-1,5 месяца. Однако точные сроки в данный момент назвать невозможно, подчеркнул заместитель главы правительства.

«Предприятие проводит оценку технических решений по восстановлению, оценку возможности быстрого восстановления оборудования, от этого будет зависеть, сколько займет времени», — сказал Новак, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Он добавил, что кабинет министров РФ продолжает внимательно следить за ситуацией.

12 января пресс-служба компании «Лукойл» заявила о приостановки работы одной из установок каталитического крекинга на Нижегородском НПЗ. Решение было принято в связи ее поломкой.

При этом в декабре 2023 года на заводе произошла поломка другой установки каталитического крекинга. К моменту нового ЧП поврежденное оборудование удалось восстановить, но его запуск был осуществлен на меньшей мощности.

Ранее пожар произошел на НПЗ в Туапсе.