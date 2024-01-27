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Стало известно, сколько россиян начали экономить после получения ипотеки.

BestDoctor: 80% россиян готовы тратить на ипотеку не более пятой части дохода

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Freepik.com

Большинство россиян стали более бережливыми после получения ипотечного кредита. Об этом свидетельствует опрос компании BestDoctor, копия которого есть в распоряжении «Газеты.Ru».

По данным исследования 30% россиян после получения ипотеки стали разумнее подходить к тратам и чаще планировать семейный бюджет. Еще 30% заемщиков начали больше зарабатывать, чтобы обеспечить своевременные выплаты по кредиту — работают сверхурочно, берут дополнительные задания.

Так, подавляющее большинство опрошенных (80%) готовы направлять на ипотеку не более 20% семейного бюджета в месяц. Однако 7% респондентов не против отдавать на погашение кредита половину ежемесячного дохода.

При этом четверть участников исследования (25%) отметили, что стали больше времени, уделять общению с близкими и ценить домашний уют после получения ипотечного кредита. В то же время 20% опрошенных вынуждены были отказаться от путешествий и стали чаще отдыхать недалеко от дома, чтобы сэкономить. Кроме того, 15% россиян стали замечать за собой повышенную финансовую тревожность после оформления ипотеки.

«Специалисты рекомендуют иметь резерв на 6 месяцев выплат по кредиту, чтобы пережить возможные непредвиденные ситуации. Оптимальный вариант — когда ежемесячный платеж составляет не более 25-30% от семейного дохода », — прокомментировал сооснователь BestDoctor Михаил Беляндинов.

До этого эксперт предупредил о возможном крахе рынка жилья в России.

Ранее эксперт назвал способы вернуть сотни тысяч рублей после покупки квартиры.

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