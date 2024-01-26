В Минпромторге заявили, что цена на яйца начинается снижаться

Статс-секретарь, замминистра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов заявил, что импортные яйца уже поступают на российский рынок. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам чиновника, цены на яйца уже начинают снижаться, но на них в основном влияет отечественный производитель, так как в сравнении с объемами потребления объемы импорта небольшие.

«46 миллиардов яиц в год сейчас потребляется у нас в стране, а объем импорта исчисляется миллионами. Тем не менее хорошо, что эти поставки есть. Импортные яйца уже начали поступать в магазины. Они покупаются за валюту, цена на них будет зависеть в том числе от колебаний курса рубля», — пояснил Евтухов.

Он добавил, что цены в магазинах могут и дальше снижаться.

До этого агентство «Прайм», ссылаясь на Россельхознадзор, сообщало, что всего с начала января текущего года в Россию ввезли 60,7 миллиона яиц, в первую очередь из Турции, Азербайджана и Белоруссии.

Ранее Вучич заявил, что моральная позиция его страны не позволяет ввести санкции против России.