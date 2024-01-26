«Роснефть» на выставке «Россия» расскажет о роли инноваций в добыче нефти

На Международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ 27 января в рамках отраслевого Дня энергетики пройдет пленарное заседание «ТЭК России: новые возможности для развития». В нем примет участие первый вице-президент «Роснефти» Сергей Менжинский, сообщается на сайте компании.

Отмечается, что на мероприятии «Роснефть» представит инновационные технологии, разработанные и внедренные специалистами компании. Посетителям павильона подробно расскажут о проекте «Цифровое месторождение». Кроме того, специалисты компании представят презентацию этой технологии.

Также на экспозиции будут представлены робототехнические комплексы, которые созданы для исследования труднодоступных участков оборудования нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности. Презентация «Зачем нефтяникам сейсморазведка и как помогает искусственный интеллект» расскажет о помощи современных компьютерных технологий в разведке и добыче нефти.

Кроме того, гостей познакомят с современными лазерными технологиями, которые позволяют получить точные цифровые копии промышленных объектов и окружающего пространства месторождений.

Помимо этого, пройдет лекция об истории развития нефтехимии в России. Слушатели узнают о том, каким образом из нефти производят ценнейшие материалы и познакомит с интересными фактами из истории развития этой отрасли.

Также для гостей экспозиции пройдут квизы, показ документальных фильмов «Машины времени» и «Живые» (о судоверфи «Звезда»), научно-популярных фильмов «История нефти», «Новокуйбышевский НПЗ», мастер-класс по самбо от чемпиона мира Карины Черевань и турнир на гоночных симуляторах LADA Sport Rosneft с пилотом команды Максимом Туриевым.

Напомним, «Роснефть» стала первой компанией в России, которая оцифровала весь процесс добычи нефти, и в 2019 году запустила проект «цифрового месторождения». Полномасштабный «цифровой двойник» позволяет удаленно в режиме реального времени отслеживать процесс добычи и транспортировки нефти, а также контролировать применение средств индивидуальной защиты, передвижение техники и персонала по территории производственных активов.