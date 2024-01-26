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Израильская авиакомпания приостановила полеты в ЮАР

Израильская авиакомпания остановила полеты в ЮАР после иска в международный суд

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Ariel Schalit/AP

Крупнейшая израильская авиакомпания El Al приостанавливает полеты в Южно-Африканскую Республику (ЮАР) до конца марта текущего года. Об этом сообщает газета Spiegel.

По информации национального авиаперевозчика, рейсы отменены в связи с тем, что самолеты, направляющиеся в Йоханнесбург, были практически пусты.

«Израильтяне не хотят лететь в Южную Африку», — заявил представитель компании.

В материале отмечается, что 26 января суд ООН примет решение по срочному запросу ЮАР о принятии чрезвычайных мер против Израиля и прекращении его боевых операций в секторе Газа, из-за которых еврейское государство столкнулась с обвинениями в геноциде.

Международный суд ООН рассматривает иск ЮАР против Израиля по конвенции о геноциде из-за ситуации в секторе Газе. Претория требует обязать Западный Иерусалим немедленно прекратить наземную операцию в анклаве. Израиль отвергает все обвинения в геноциде, отмечая, что не уничтожает палестинцев, а защищает свой народ. При этом постпред страны при ООН Гилад Эрдан считает, что судить в первую очередь надо саму организацию, которая «закрыла глаза» и стала соучастницей ХАМАС. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее во Франции раскритиковали иск ЮАР в суд ООН из-за действий Израиля в Газе.

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