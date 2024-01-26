Размер текста
А
А
А

В гонке США и Китая за первую экономику мира произошел «поворот судьбы»

Bloomberg: США увеличили разрыв с Китаем в гонке за первую экономику мира

close
100%
Global Look Press

Соединенные Штаты все дальше отрываются от Китая в борьбе за крупнейшую экономику мира, пишет Bloomberg.

ВВП США по итогам 2023 года вырос на 6,3% в номинальном выражении (без поправки на инфляцию), КНР — на 4,6%. Очевидно, что американская экономика выходит из периода пандемии в лучшем положении, чем китайская, отмечают аналитики агентства.

Экономические показатели отражаются и на фондовых рынках двух стран. Акции США в январе 2024 года торгуются на рекордных максимумах, в то время как китайские акции переживают сильнейший обвал.

За последние четыре года ценные бумаги Китая и Гонконга потеряли в стоимости порядка $6 трлн. Ключевой индекс внутреннего рынка КНР CSI 300 опустился до пятилетних минимумов.

«Пандемия скрыла многие глубокие и структурные слабости Китая. Сейчас они вылезли наружу. Решение этих проблем может затянуться на десятилетия. Все зависит от способности КНР к реформам», — заявил бывший советник МВФ, директор Центра геоэкономики Атлантического совета Джош Липски.

Все разговоры о том, что Китай станет крупнейшей в мире экономикой теперь отложены на неопределенный срок, резюмировал эксперт.

На днях Индия впервые опередила Гонконг по капитализации рынка акций.

Ранее индекс японского фондового рынка вырос до рекорда за 33 года.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами