Российские компании начали производить алкоголь в Китае

Российский производитель и дистрибьютор алкоголя Ladoga начал контрактное производство виски на предприятиях Goalong Distillery в Китае. Первая партия объемом 16 тыс. бутылок уже ввезена в РФ для продажи, сообщает «Коммерсантъ».

Новый бренд виски получил название Kubao. Сейчас напиток уже можно найти в винотеках Ladoga. Бутылка объемом 0,7 литра в подарочной упаковке обойдется в 1,7 тыс. рублей.

В Ladoga рассчитывают, что доля Kubao на отечественном рынке китайского виски займет 25%.

Компания решила сделать ставку на собственный бренд, поскольку существующие в КНР марки виски не устроили по качеству или предлагаемым объемам, пояснил президент Ladoga Вениамина Грабара.

До этого стало известно, что продажи водки в России по итогам года остались близкими к рекордным. В 2023-м магазины продали 75,6 млн декалитров (дал) этого алкоголя.

Ранее сообщалось, что производство коньяка в РФ за 2023 год выросло на 35%.