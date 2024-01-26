Москва может поставить в ЦАР 30 тысяч тонн горючего топлива

Россия и ЦАР находятся в процессе переговоров о поставке 30 тысяч тонн российского горючего топлива в Банги. Об этом сообщает РИА Новости.

Посол РФ в ЦАР Александр Бикантов в разговоре с журналистами отметил, что в настоящее время министерство энергетики РФ и министерство развития энергетики и гидроресурсов ЦАР обсуждают данный вопрос.

Россия рассматривается как энергетическая сверхдержава, которая может эффективно решить проблему дефицита горюче-смазочных материалов в ЦАР, добавил российский представитель.

17 января сообщалось, что Россия подбирает место для военной базы в ЦАР. В российском посольстве добавили, что на данном этапе сроки прибытия российского контингента в Центральноафриканскую Республику и его численность окончательно не определены.

Центральноафриканская Республика находится в центре материка и не имеет выхода к морю. Она граничит на северо-востоке с Суданом, на востоке с Южным Суданом, на юге — с Демократической Республикой Конго, на юго-западе — с Республикой Конго, на западе — с Камеруном, на севере — с Чадом. Это одна из самых малонаселенных стран Африки и одна из самых бедных стран мира. В стране идет активная борьба с исламским терроризмом.

Ранее страны Африки резко сократили использование рубля в расчетах за экспорт из России.