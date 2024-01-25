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В Сбере назвали количество выданных кредитов на образование

Образовательные кредиты в Сбере взяли 167 тысяч студентов

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Сбер выдал образовательные кредиты 167 тысячам студентов. Об этом сообщил директор департамента «Занять и Сберегать» Сбербанка Сергей Широков.

Он подчеркнул, что образовательный кредит является популярным видом кредита в Сбере, и его востребованность с каждым годом растет.

«В 2021 году мы выдали 25,7 тыс. кредитов на образование, в 2022 году — почти в два раза больше, а в прошлом году установили новый рекорд — почти 73 тыс. Такая динамика говорит о том, что спрос на высшее образование в нашей стране по-прежнему высок. Всего же на сегодняшний день Сбер выдал кредиты 167 тыс. человек, из которых 122 тыс. — действующие студенты, а остальные уже получили профессию мечты», — добавил Широков.

По его словам, за таким займом обычно обращаются молодые люди 18-20 лет. При этом Широков добавил, что в практике банка встречались случаи, когда образовательный кредит брали клиенты в возрасте 66 лет.

«А одной нашей студентке сейчас 74 года. Учиться никогда не поздно, и мы готовы поддержать наших клиентов в этом стремлении. Совокупный портфель выданных образовательных кредитов в Сбере составляет уже 39 млрд рублей», — заявил он.

Также в Сбере к Татьянину дню и Дню студента, которые отмечаются 25 января, подсчитали, что образовательный кредит с господдержкой в банке взяли 1400 клиенток с именем Татьяна. При этом средний возраст Татьян, обратившихся в Сбер за средствами на образование, — 20 лет. Самой взрослой студентке — 56 лет, а самой юной — 15.

В банке уточнили, что чаще всего Татьяны предпочитают такие специальности, как юриспруденция, экономика, психология, менеджмент и медицина. Но некоторые студентки выбирают такие редкие специальности, как прикладная эстетика, интеллектуальные системы в гуманитарной среде, торакальная хирургия, управление движением воздушного транспорта и даже сварочное производство.

Среди самых популярных вузов у клиентов Сбера, обратившихся за образовательным кредитом с господдержкой, — НИУ ВШЭ (14,2 тыс. студентов), Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (8,7 тыс.), Российский университет дружбы народов (4,8 тыс.), МГУ им. Ломоносова (3,4 тыс.).

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