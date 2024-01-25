Путин открыл завод по производству компонентов для солнечной энергетики

Президент РФ Владимир Путин открыл крупнейшее в стране предприятие по производству компонентов для солнечной энергетики. Завод расположен на территории Калининградской области, передает РИА Новости.

В четверг, 25 января, глава государства прибыл в Калининград и провел встречу со студентами региональных вузов. При этом российский лидер по видеосвязи принял участие в церемонии открытия указанного предприятия.

Как рассказали в Ассоциации развития возобновляемой энергетики (АРВЭ), новый производственный комплекс предназначен для выращивания слитков и создания пластин монокристаллического кремния. Данные компоненты используются при производстве высокоэффективных солнечных модулей.

Представители организации рассказали, что завод был построен всего за два года. С реализацией проекта специалистам помог Фонд развития промышленности, а также частные инвесторы. Последние вложили в строительство предприятия 30 млрд рублей.

«Новое производство — крупнейший в ЕАЭС производитель компонентов для солнечной энергетики. Его продукция защитит отрасль от конъюнктурных колебаний и откроет дополнительные перспективы развития», — добавил сопредседатель ассоциации Виктор Вексельберг.

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