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Новак отметил стабилизацию цен на топливо в России

Новак: благодаря мерам правительства РФ цены на топливо в стране стабильны

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Александр Астафьев/РИА Новости

Цены на топливо в России остаются стабильными благодаря принятым правительством мерам. Об этом сообщил вице-премьер РФ Александр Новак в своей статье в журнале «Энергетическая политика».

Новак напомнил, что в прошлом году из-за роста мировых цен на нефть в России наблюдались колебания стоимости топлива на бирже и оптовом рынке. Чтобы стабилизировать ситуацию, правительство ввело ряд мер — запрет на вывоз бензина и дизтоплива, экспортные пошлины на нефтепродукты, увеличение объемов биржевых продаж, написал вице-премьер.

«Это позволило сохранить ценовую стабильность и доступность моторного топлива для граждан», — подчеркнул Новак.

По его словам, в настоящее время ситуация с ценами на топливо в России стабильная и находится под постоянным контролем правительства.

«Регулярно проходят совещания с нефтяными компаниями и профильными органами власти, чтобы при необходимости оперативно реагировать на вызовы», — отметил вице-премьер.

До этого стало известно, как изменятся цены на бензин в России с 1 февраля.

Ранее все виды топлива подорожали на российской бирже.

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