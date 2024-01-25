Сбер предложил клиентам начать формировать долгосрочные накопления

Негосударственный пенсионный фонд СберНПФ начал заключать договоры по программе долгосрочных сбережений (ПДС), сообщили в пресс-службе финансовой организации. В компании пояснили, что программа поможет откладывать на будущее и получать софинансирование от государства.

Стать участником программы может гражданин России старше 18 лет. Вступить в программу можно онлайн из любой точки России. Средства на счете ПДС застрахованы Агентством по страхованию вкладов на сумму до 2,8 млн рублей.

Генеральный директор СберНПФ Александр Зарецкий отметил, что благодаря новой программе россияне смогут получить до 108 тыс. руб. софинансирования от государства и управлять пенсионными накоплениями.

«По нашей оценке, у 60 млн граждан есть пенсионные накопления. Если человек переведет их в программу, он сможет сам решать, когда и как получить эти деньги. Напомню, что срок и размер выплаты пенсионных накоплений определяет закон. Но при помощи ПДС женщины в 55 лет, а мужчины в 60 лет смогут назначить выплаты на срок, установленный в договоре», — рассказал Александр Зарецкий.

Он также уточнил, что забрать накопленное получится через 15 лет. При этом, чтобы оплатить дорогостоящее лечение или поддержать семью при потере кормильца, деньги со счета ПДС можно снять досрочно и без потерь.

«Если оставить пенсионные накопления в Социальном фонде России, эти опции будут недоступны», — указал гендиректор СберНПФ.

Напомним, программа долгосрочных сбережений стартовала с 1 января 2024 года. Открыть ее можно в негосударственном пенсионном фонде. С программой человек сможет сформировать сбережения на любые долгосрочные цели, например, на покупку недвижимости, оплату образования, собственный бизнес или на пенсию.