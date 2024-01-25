Фицо заявил о договоренности по транзиту российского газа через Украину

Транзит российского трубопроводного газа через Украину, возможно, будет продолжаться в 2025 году. Об этом заявил премьер Словакии Роберт Фицо в своих социальных сетях.

«Достигнута договоренность о том, что транзит газа России через Украину, вероятно, продолжится, это отличная новость», — сказал он.

Фицо добавил, что Словакия при этом также сможет продолжить транзит газа, а это «пойдет на пользу Австрии и Италии». По его словам, согласование деталей соглашения должно быть завершено в ближайшее время.

До этого сообщалось, что премьер-министр Словакии Роберт Фицо приехал в украинский Ужгород на переговоры с украинским коллегой Денисом Шмыгалем.

Накануне вице-спикер парламента Словакии Любош Блаха заявлял, что огромная помощь Украине со стороны Словакии ведет только к нищете. Блаха назвал Украину одной из самых коррумпированных стран мира, а финансовую помощь Европейского союза — выливанием миллиардов в черную дыру.

Ранее Фицо заявил, что взгляды Словакии и НАТО на военную помощь Киеву не совпадают.