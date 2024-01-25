Генпрокуратура подала иски о взыскании почти 400 млрд рублей с крупнейших добытчиков краба

Генеральная прокуратура России подала два иска на общую сумму в 376 млрд рублей к крупнейшим добытчикам краба на Дальнем Востоке. Об этом сообщает RTVI со ссылкой на портал «Электронное правосудие».

Иски направлены к сахалинскому рыбопромышленнику Олегу Кану и покинувшему Россию бизнесмену Дмитрию Дремлюгу, которых называют «крабовыми королями» Дальнего Востока.

Под первым иском указана сумма в 359 млрд рублей. Известно, что Кана ранее обвинили по четырем статьям УК РФ — в том числе в создании преступного сообщества и контрабанде краба.

Всего соответчиков почти 20 человек, среди них — Родион Ким, Евгения Бровченко, Марина Метенчук, Марина Тен.

Второй иск Генпрокуратуры РФ — на сумму в 17,4 млрд рублей. Среди физлиц в числе ответчиков указан рыбодобытчик Дмитрий Дремлюга. В настоящее время бизнесмен проживает за границей.

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